Čermáka při vítězné premiéře těšili ukrutná obětavost i Strmeň zářící v den svých narozenin

„Potřebujeme se dostat do klidnějších vod tabulky. Nemyslím ale, že by to bylo o nějaké změně systému. Spíš o tom, aby kluci ty systémové věci dodržovali," řekl pro ČTK Čermák, který z dění uplynulých dnů neměl zrovna dobrý pocit. „Samozřejmě je to nepříjemná situace, když se odvolává trenér. Byl bych radši, abychom byli v tabulce šestí, a já zůstal asistentem," řekl Čermák.