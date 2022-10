Černý říjen Bílých Tygrů. Dvě třetiny remíz aneb Pět důvodů libereckého trápení

Celkem deset z patnácti zápasů Liberce dospělo až do prodloužení. „Je to pak těžké. Když jdou zápasy v takhle rychlém sledu, tak vám to za prvé ubírá síly, a za druhé je to pro nás v okamžiku onoho zápasu obrovsky těžké. Víte, že rozhodne jeden gól a vy nesmíte udělat chybu a takhle to máte furt. Kdybychom sečetli prodloužení, dohromady dáme možná půl zápasu," říká gólman Liberce Petr Kváča.