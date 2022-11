České Budějovice hlásí zvučnou posilu do útoku. Přichází bývalý reprezentant a medailista z mistrovství světa

Hokejový útočník Michal Vondrka se vrací do extraligových Českých Budějovic. Čtyřicetiletý bývalý reprezentant pomohl Motoru v minulé sezoně k postupu do semifinále play off a zisku bronzových medailí. Jihočeši potvrdili obnovení spolupráce s Vondrkou, který podepsal smlouvu do konce ročníku, na klubovém webu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Vondrka v dresu Českých Budějovic.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Vondrka po minulém ročníku uvedl, že uvažuje o konci aktivní kariéry. Přes léto ale trénoval, v minulých týdnech se zapojil v mateřských Českých Budějovicích do přípravy a teď ohlásil i návrat do extraligy. Bronzový medailista z mistrovství světa 2012, který v roce 2008 získal extraligový titul se Slavií, doposud v nejvyšší soutěži odehrál 954 zápasů s bilancí 222 branek a 265 asistencí. Vondrkovi tak chybí 13 bodů k hranici 500 bodů, v případě úspěchu Motoru v play off může i atakovat hranici 1000 odehraných utkání. Uloví Motor opět posily z důchodu? Jedno jméno je snad na dobré cestě, zní v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Obnovenou premiéru v českobudějovickém dresu by měl Vondrka zažít v pátečním zápase 18. kola proti Hradci Králové. Tipsport extraliga Uloví Motor opět posily z důchodu? Jedno jméno je snad na dobré cestě, zní z klubu