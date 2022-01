Chlapík chce přes Švýcarsko znovu do NHL. Líbí se mi cesta, kterou se vydal Kubalík, vysvětloval

„To, že se to dostalo na veřejnost už nyní, není úplně optimální, protože mám ve Spartě pořád platnou smlouvu. Není ideální, že to všichni ví. Je to i trochu zvláštní. Ale jsem na sebe přísný a pro Spartu budu odvádět maximum i nadále," říkal po výhře Sparty 4:1 na ledě Vítkovic 24letý český reprezentant.

Chlapík se do Evropy vrátil po téměř sedmi sezonách v zámoří před touto sezonou poté, co se čtyři roky pokoušel probojovat do prvního týmu Ottawy Senators, v NHL ale odehrál jen 57 zápasů (5+6).

A sen o pevném místě v některém z týmů nejkvalitnější soutěže světa nevzdal ani v extralize. „Líbila se mi ta cesta, kterou se vydal Dominik Kubalík. Taky šel do Švýcarska vytáhli si jej odtamtud. NHL je pořád můj sen. Jsem pořád mladý, dává to smysl," vysvětloval Chlapík, proč se Spartu rozhodl opustit po jediné sezoně.

Byly i jiné nabídky

Kandidát na jedno místo v nominaci na olympijské hry měl i jiné nabídky. Švýcarsko upřednostnil i kvůli rodině. „Čekáme miminko, život je tam hezký," pousmál se. Čekat na lepší nabídku nechtěl. „Možná by přišla, ale oni to dělají takto brzo a mě to dávalo smysl," doplnil Chlapík.

Sparta i díky bodovému přísunu odchovance pražských Letňan nastartovala rok 2022 třemi výhrami. Ta ve Vítkovicích Pražany ale hodně bolela. Ostravané nekousli porážku dobře a třikrát v závěrečné dvacetiminutovce třikrát vyprovokovali pěstní potyčku.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Ondřej Mikliš ze Sparty a Samuel Bitten z Vítkovic si nic nedarovaliFoto : Jaroslav Ožana, ČTK

Nejprve Kanďan Bitten vypůjčený z Poruby vyzval Mikliše a v tvrdé bitce jej poslal k zemi, v dalším střídání se porvali Kalus s Buchtelem. V poslední minutě se na ledě rozpoutala hromadná řež, do které se zapojili kromě brankářů všichni, kdo byli v tu chvíli na ledě.

„Mají asi v týmu nějaké kluky, kteří to mají rádi. Ale postavili jsme se k tomu a dva kluci se dobře porvali. I tohle nám může pomoct, abychom působili více jako tým," ocenil odvahu spoluhráčů Chlapík.