Chlapík souboj o čelo produktivity sleduje, není ale pro něj nejdůležitější

Chlapík i Bulíř mají na kontě 52 bodů. "Ten souboj (o čelo produktivity) sleduju. Nebudu lhát, že ne. Není to pro mě ale to nejdůležitější. Samozřejmě jsem tady v Čechách, takže hodně lidí se o tom se mnou baví. Sleduju to a uvidíme," řekl novinářům Chlapík.

Oproti plzeňskému útočníkovi odehrál o pět utkání méně. Třicetiletý Bulíř v dnešní dohrávce 43. kola pomohl Škodě k vítězství 4:0 nad posledním Zlínem hattrickem. "Nezaznamenal jsem to, ale dobře pro něj," prohlásil se smíchem Chlapík.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Michal Bulíř z Plzně slaví branku se spoluhráči.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Především ho těšilo vítězství v Mladé Boleslavi. "Odvedli jsme slušný výkon. K ničemu jsme je moc nepustili. Machy (Machovský) zachytal výborně, když už nějaké šance měli. Od nás to byl solidní výkon," uvedl sparťanský útočník.

📲 Rozhovor s Filipem Chlapíkem: https://t.co/QAJRvbePD4 💬 "Myslím si, že jsme předvedli opravdu parádní výkon po všech stránkách. Soupeře jsme téměř k ničemu nepustili." pic.twitter.com/2B6kTw5W0n — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) February 11, 2022

Pražané vstřelili úvodní dva góly v první třetině z přesilových her. Skóre otevřel Chlapík, který v následující početní výhodě našel před brankou zakončujícího Romana Horáka. "Tým to nakopne. Pak jsme dali ve druhé třetině další dva góly a bylo to 4:0. Pro soupeře už je pak těžké dotahovat čtyři góly ve třetí třetině. Všichni odvedli skvělou práci," konstatoval Chlapík.

Sparťané si upevnili osmé místo. "Vždycky to může být lepší. V téhle fázi se ani nekoukáme na tabulku, ale spíš na herní projev, který se podle mě o hodně zlepšil. Chceme se připravit na play off, dostat do sebe základní věci, které jsme předtím nedělali zas tak dobře. Pořád tam jsou rezervy ke zlepšení," podotkl Chlapík, který po sezoně odejde do švýcarského celku Ambri-Piotta.

"Když hrajeme náš hokej, tak je proti nám strašně těžké hrát. Každý zápas je o tom, jak my diktujeme hru a jak hrajeme. Když hrajeme špatně, dáváme soupeřům brejky. Když si to dobře pohlídáme, což jsme udělali dneska, tak je proti nám těžké hrát," poznamenal Chlapík.

Sleduje i výkony českých hokejistů na olympijských hrách v Pekingu. "Fandím klukům. Mám tam hodně kamarádů. Jsou tam (spoluhráči ze Sparty) Sob (Sobotka) s Řepou (Řepíkem), moc jim fandím. Když je možnost, tak určitě koukám," řekl někdejší hráč Ottawy Senators nebo Pelicans Lahti.