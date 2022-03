Chlapík vyhrál produktivitu extraligy a vládl i kanonýrům

"Je to příjemné, ale jak jsem již říkal několikrát, záleží mi na tom, abych hrál dobře, body pak přijdou sami. Beru to jako odměnu za nějakou práci, co tomu sportu věnuju. Samozřejmě mě to těší," řekl Chlapík po dnešním utkání proti Kladnu, jímž sparťané uzavřeli základní část.