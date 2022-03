Naše výkony si sedají. Můžeme jít směle do play off, pochvaluje si olomoucký kouč Moták

Kohouti s výjimkou zraněných Nahodila a Olezse nastoupili v kompletním složení. Kometa opory naopak šetřila a na Hanou přijela jen s třemi pětkami. Kromě marodů chyběli i obránci Ďaloga s Rothem, první útok Mueller, Holík, Zaťovič a také další zkušený forvard Vincour.

„Po posledních zápasech jsme byli hodně dobití, spousta hráčů měla drobné šrámy, a tak jsme nechtěli riskovat, že by se jejich zdravotní stav zhoršil. Zkrátka, nechali jsme kluky doléčit, aby byli maximálně připraveni na vyřazovací část," vysvětlil brněnský kouč Jiří Kalous. „Zápas jsme ale i tak odehráli slušně, s maximálním úsilím, nasazením a domácím jsme byli naprosto rovnocenným soupeřem. Nedali jsme však gól, byť šance jsme měli, a proto odjíždíme s prázdnou," dodal vzápětí.

Za vyrovnané označil utkání i olomoucký lodivod Zdeněk Moták. „Důležité bylo, že jsme šli ve druhé třetině do vedení. Škoda však, že v závěrečném dějství jsme ho nezvýraznili ve dvouminutové přesilovce pět na tři. nemuselo to být otevřené až do konce. Nicméně, za výkon, jaký jsme předvedli, jsme rádi. Můžeme jít směle do play off," prohlásil kouč Hanáků.

Vítkovice budou podle něj pro jeho svěřence těžkým soupeřem. „Po nevydařeném začátku soutěže Vítkovičtí posílili a teď jsou velice silní ve všech formacích. Skvělý gólman, mohutní silní zadáci, výborně bruslící útočníci. Pokusíme se dobře připravit na páteční, úvodní duel. V poslední době si nám to lehce sedá, vrátili se z olympiády Konrád, Krejčí a další hráči se uzdravili. Snad na poslední výkony navážeme. Znáte nás, budeme bojovat, dřít, tahat nohy z prdele, padat po držkách," slíbil olomoucký kormidelník.

Tvrdý boj očekává s Vítkovicemi i lídr Kohoutů David Krejčí, který po návratu z Pekingu bodoval ve všech devíti zápasech a Kometě dal klíčový první gól. „Bude to hodně fyzický hokej, válka, ale tak má play off vypadat. Moc se těším," podotkl útočník, který v základní části nastřílel 20 gólů a přidal 26 asistencí. „Budu se dál snažit dělat maximum pro tým. nebude to jednoduché, ale pokusím se soustředit i na ty nejmenší detaily, abych pomohl co nejvíce," dodal bývalý elitní centr Bostonu.