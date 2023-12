Chtěl s hokejem praštit a teď nečekaně vylétl jako kometa. Jsem rád, že nemusím pracovat a můžu se živit hokejem, říká Macuh

Nikdy jste nebyl střelcem ani nahrávačem. Letos už máte více bodů než za celý minulý soutěžní ročník v Chance lize. Kde se to ve vás najednou vzalo?

Vždycky, když jsem dostal hodně prostoru, jsem bodoval. Třeba v Šumperku. Není to extraliga, ale loni v Přerově jsem moc minut na ledě neměl. Tady je to úplně jiné a já jsem za to vděčný. Věděl jsem, že šanci dostanu, a že když něco předvedu, bude to dobré. Samozřejmě musíte mít i štěstí a to teď mám.

Sezónu jste začínal ve čtvrté lajně, postupně jste se dostal i do první. Na hráče z první ligy slušný posun. Musíte být hodně spokojený?

Určitě. Vždyť já už jsem ani nedoufal, že si extraligu ještě někdy zahraji. Je ale úplně jedno, zvláště u nás, ve které řadě nastupujete. Všechny máme vyrovnané. A já jsem rád za každou minutu, co na ledě dostanu, ať hraji kdekoliv.

Jak se vůbec váš přestup z Přerova do Olomouce zrodil?

V prosinci minulého roku mi volal trenér Tomajko, že má zájem, abych v jeho týmu hrál. Párkrát jsme si sedli, řekl mi, co by ode mě čekal, jakou roli bych měl a já to pak podepsal.

Najednou na sebe slyšíte samou chválu. Netočí se vám z toho hlava?

Jo. Už je toho moc. Snažím se tomu čelit, zůstat na zemi, makat a dál pomáhat týmu. Na druhé straně, těší to, byť jak říkám, někdy je toho příliš. Teď jsem vyletěl. Vím ale, že může přijít i špatné období. Po tréninku se proto snažím na hokej nemyslet, neřeším ho. Nesleduji ani média.

Věřil jste, že by se vám v Olomouci mohlo až tak dařit?

Vůbec. Šel jsem tam s tím, že si budu užívat každý den, trénink, zápas od zápasu a uvidím, jak mi to půjde. Nikdy jsem nepřemýšlet o tom, jak budu či nebudu produktivní. Jsem rád, když jakkoliv pomohu týmu. To je pro mě nejdůležitější.

Není to tak dlouho, co jste při hokeji pracoval. Nejprve v kavárně, poté ve skladu…

Musel jsem. Když jsem hrál druhou ligu za Nový Jičín, neměl jsem tolik peněz, aby mě hokej uživil. Pomáhali mi sice rodiče, ale nechtěl jsem být na nich závislý. Proto jsem hokej měl trochu bokem. Říkal jsem si, že se ním budu jen bavit.

Jak se vám práce v kavárně a skladu ruku v ruce s hokejem líbila?

Upřímně, když jsem byl v Novém Jičíně, tak mě to celkově bavilo. Dařilo se mi tam i hokejově, byť týmově to nebylo ono. Hokej byl ale tehdy opravdu na vedlejší koleji. Neřešil jsem ho extrémně, bavil jsem se ním a to bylo všechno.

Skloubit sport s prací jistě nebylo snadné?

Bylo to pochopitelně těžké, obzvláště v Přerově. Najednou jiná, vyšší úroveň. Hraje se více do těla. Dostáváte pořádně zabrat. Na konci první sezóny tam, když jsem se těžce zranil, měl jsem zcela zablokovaná záda, jsem poznal, že to tak nefunguje. Pochopil jsem, že nelze ráno utíkat do práce, potom trénovat nebo hrát a večer pak znovu někde makat. Jsem rád, že to mám už za sebou a mohu hrát hokej za Olomouc. Do Přerova jsem tehdy šel ale s tím, že tam budu jen trénovat. Netušil jsem, že mi nakonec nabídnou smlouvu.

Kdysi jste pomáhal i otci, který je instalatérem…

Ve Slovinsku. Když mi skončila sezóna v juniorce, jezdil jsem každé léto domů a pracoval od rána s ním a odpoledne trénoval. Bylo to tak do dvaadvaceti let. Pak jsem si ale musel v Česku najít něco, co mi bude lépe vyhovovat, co jde skloubit s hokejem. Jako instalatér musíte mnohdy dělat dlouho do večera a to bych nestíhal tréninky.

Prý jste dokonce zvažoval, že s hokejem seknete úplně?

Ano. Po angažmá v Havířově jsem na tom byl velmi špatně. Stejně tak před příchodem do Přerova, když jsem utrpěl otřes mozku. Říkal jsem si, zda má cenu, tak trpět. Chodit do práce, hrát hokej, vylízávat se ze zdravotních neduhů a pak být třeba ve čtyřiceti lazarem.

Když mluvíte o zraněních… V nemocnici jste skončil i loni, když jste hráli v Třebíči a jeden z fanoušků hodil na trestnou lavici dělbuch?

Vybavuji si jen, jak ta petarda přiletěla. Pak už si toho moc nepamatuji. Byla to blbá událost a doufám, že už nic takového nezažiju. Dva měsíce jsem pak hrál pod prášky. Když jsem se zadýchal nebo při nějakém náporu mi pořád bolela hlava. Dlouho mi také pískalo v uších. Zkrátka, nic příjemného. Mohlo mi to klidně ukončit kariéru. Musím však zaklepat, vše už je v pohodě. A věřím, že už se nic takového nestane.

Petardy na Silvestra, to u vás asi nehrozí?

Vůbec. Házel jsem je jen jednou, když jsem byl malý a nebavilo mě to. A Silvestr ani moc neprožívám. Připiješ si, dáš si nějaké pivo. Vánoce jsou zajímavější. Jsi s rodinou.

Trávil jste svátky v Česku nebo Slovinsku?

Dva dny jsem byl ve Slovinsku.

Co jídlo, dáváte si jako u nás na štědrovečerní večeři kapra?

Ne. Žádné tradiční jídlo nemáme. Jíme klobásy, tatarák.

S jídlem jste to nepřehnal?

Možná první den. Mám ale dobrý metabolismus. Navíc včera jsme už trénovali a bylo to svižnější, náročnější, abychom vše, co jsme snědli ze sebe rychle dostali.

Kdy nastal zlom, že hokej nakonec u vás vyhrál?

Až letos, když jsem podepsal smlouvu s Olomoucí., jsem se utvrdil, že se budu živit hokejem. Ani v první lize totiž nemáte tolik peněz, abyste něco ušetřili.

Jste také pověstný důrazem, pro ránu nejdete daleko. Máte to v krvi?

Nepamatuji si, že bych se třeba ve škole někdy porval. Přišlo to až s hokejem. Potřebuji být agresivní, abych se do hry maximálně dostal. Hraji do těla hodně, rád i provokuji, abych se soupeřům dostal do hlavy, což je někdy třeba, ale nejsem zákeřný. Někdy se ani v tomto směru nesnažím. Jen se usměji a protihráče to naštve. Jsem prostě už takový.

Nedávno jste stejně jako další hráči dostal dvouzápasový trest za kontakt s rozhodčím, který v samotném utkání zůstal bez reakce. Jak to vnímáte?

Sudí je třeba chránit. To je jasné. Je to však strašně těžké. Pro všechny. Hokej je rychlý sport. Co se mě týká, nechtěl jsem mu však úmyslně nijak ublížit, zranit ho. I na videu je jasně patrné, že jsem dvakrát změnil směr. Přesto jsme se srazili. Prostě náhoda, vlezl mi do cesty. Já ho ale bohužel posunul rukama. To byla z mé strany blbost. Trest beru a budu se snažit, abych se příště takovým situacím vyhnul.

Máte za sebou už i premiéru v reprezentaci Slovinska?

Super. Pro každého sportovce je nároďák vrchol. Já v něm byl naposledy ve dvacítkách a o to víc jsem si to teď užil. Potkal jsem se s kluky, s nimiž jsem v mládežnických výběrech vyrůstal. Jen mě mrzí, že nejsme v elitní skupině. To by bylo skvělé.

Slovinsko není zrovna hokejová země. Jak jste se tam dostal k hokeji?

Jako malý capart jsem byl tlustý. Rodiče se proto snažili, dát mě na nějaký sport. Jenže měl jsem tři a půl roku a třeba fotbalisti mě nechtěli. Prý až mi bude sedm. Podobné to bylo i v jiných sportech. No a táta znal jednoho hokejového trenéra, jeho svěřenci měli zrovna suchou přípravu, hráli fotbal, šel jsem s nimi a už jsem u hokeje zůstal.

Zkoušel jste i něco jiného?

Třeba tenis, tehdy mě ale nebavil. A také judo. Toho jsem nechal po půl roce. Rodiče chtěli, ať si vyberu jeden sport s tím, že nestíhají vozit mě na dva tréninky denně.

Judo ale pro vás bylo jistě dobrou průpravou na bitky, kterým se rozhodně nevyhýbáte?

Jasně. Něco jsem se i za tu krátkou dobu naučil. Hokej je ale přece jen lepší.

Po nepříliš dobrém vstupu do soutěže jste se zvedli a měli šňůru, v jejímž průběhu jste vyhráli šest ze sedmi zápasů. Poslední dva vás však vrátily tvrdě na zem. V Pardubicích a Českých Budějovicích jste prohráli vysoko 8:2 respektive 4:0. Co se stalo?

V Pardubicích jsme udělali spoustu chyb a oni skoro každou využili. To proti tak kvalitnímu týmu není možné. V Českých Budějovicích to bylo ještě horší. Pořádně jsme se nedostali ani do útočného pásma. Musíme to hodit za hlavu a udělat další šňůru.

Do konce roku vás čekají těžcí soupeři, Třinec a poté v Praze Sparta…

V extralize je každý duel těžký. Musíme se s tím nějak popasovat, jít do toho na sto deset procent a pokusit se vyhrát.

Na závěr poodhalte trochu soukromí. Jste v Olomouci sám?

Mám tu snoubenku, Češku. Zbytek rodiny žije ve Slovinsku.

Takže se blíží svatba?