Dal hattrick a už je druhý v produktivitě extraligy. Měl jsem kopu štěstí a slízl smetanu, říká ale Gríger

„Bylo to super, přišlo mnoho lidí, vyprodaný stadion, atmosféra byla skvělá. Konečně se nám povedlo vyhrát za tři body. Musíme se od výhry odrazit a zároveň zůstat nohama na zemi, za dva dny nás čeká další náročný zápas (proti poslední Boleslavi) a my teď potřebujeme body jako sůl,“ uvedl Gríger, jenž už je druhý v produktivitě celé extraligy (14+15) a na prvního Filippiho z Liberce mu chybí čtyři body.

Paradoxně mu v útočné formaci chyběl tradiční parťák Tomáš Rachůnek, jehož ze sestavy vyřadila nemoc, a nahradil ho Ondřej Procházka. „Rachna nám chyběl, je to náš top hráč. Je velmi těžké ho nahradit, bojovali jsme i za něj a chvála bohu to vyšlo. Doufáme, že se co nejdříve vrátí,“ řekl slovenský útočník. „Dneska byl přesně ten den, kdy mi vyšlo všechno. Ale není to jen moje zásluha, ale zásluha celé lajny, že to funguje. Já jsem tam dnes slízl smetanu, měl jsem kopu štěstí při prvním i druhém gólu.“