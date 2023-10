Co bude s boleslavskými trenéry? Času už dostali dost, zní z vedení

Sám v lednu přišel do Bruslařského klubu v průběhu rozehrané sezony po vyhazovu Ladislava Čiháka. Jenže neuplynul ani rok a teď se kýve židle i pod Kalousem. Ten však ještě dostane šanci trápící se tým zvednout. „Mluvil jsem s majitelem (Janem Plachým, pozn. red.) a řekl mi, že jedeme dál, budeme pracovat. Skladba týmu je nová, chce to čas, než si to sedne,“ prohlásil Kalous.

Právě onu větičku o sedání týmu pronesl v sezoně už poněkolikáté. Ale nepřetekl přece jen už kalich trpělivosti? „Trenéři zatím důvěru mají,“ potvrdil Kalousova slova sportovní manažer Martin Ševc.

Jenže z jeho dalšího povídání je znát, že ho komentář hlavního kouče zrovna nepotěšil. „Toho času už bylo dost v létě, vždyť je skoro konec první čtvrtiny a my máme osm bodů. Asi budeme muset zasáhnout,“ naznačil bývalý obránce.

Na pořadu dne jsou ale podle něj primárně hráčské změny. „Koukneme se, jak bychom mohli doplnit kádr. Potřebujeme vytvořit větší konkurenci. Sáhneme i do mládeže,“ prozradil Ševc.

Snaha získat útočníka Patrika Zdráhala mu nevyšla, naopak tým v minulém týdnu opustil po dohodě švédský forvard Tim Söderlund. Sáhla po něm Plzeň a ironicky to byl právě on, kdo nastartoval hostující obrat v derby Škodovek.

Přitom do poloviny utkání bylo pro domácí všechno růžové. Vedli 3:0, vytvářeli si další tutovky, k ničemu Západočechy nepustili. „Důvody tohohle obratu nechápu. Hráčům jsme říkali, ať pokračují v aktivní obraně a jsou stále silní na puku. Začali jsme zmatkovat a soupeři jsme góly nabídli. Ztratili jsme další dobře rozehraný zápas,“ štvalo Kalouse.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Mladá Boleslav - Plzeň 3:4 (58. Zámorský)Video : Tipsport Extraliga / BPA

„Nevím, jestli tam je takový respekt nebo strach z toho, že bychom mohli vyhrát. Přitom v tréninkovém procesu to má grády. Trénuje se naplno. Ale musíme to prodat v zápase,“ uvědomuje si 58letý trenér. „Plzeň víc chtěla, to mi na naší straně chybělo. Ne poprvé. Zatím víc mluvíme, než děláme,“ kritizoval i Ševc.

Jediné, co Boleslavi funguje bezchybně, jsou přesilovky. Vždyť jich využila už 14, s úspěšností přes 30 procent, nejvíc v celé soutěži. Jenže k čemu to je, když z toho nejsou body? Není divu, že trpělivost ztrácí už i boleslavští fanoušci. Část z nich hráče při odchodu do kabin vypískala.

„Všechny to štve. Od fanoušků až po posledního člověka v klubu. Ale my na ledě nejsme, kluci musí ukázat srdce a porvat se. Chybí mi tam zblokované střely a agresivita,“ tvrdil Ševc. „Fanouškům se ani nedivím. Mají na to právo, musíme se s tím porvat a pomoct si sami,“ mínil útočník Pavol Skalický.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Mladá Boleslav - Plzeň, Pavlát vychytal LantošihoVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Právě od 28letého slovenského křídelníka potřebuje Boleslav víc. V sezoně 2019/2020 nasázel osmnáct tref, celkem nasbíral 45 bodů. Po svém návratu do středu Čech je ale jen stínem sebe samého a na gól stále čeká.

Ano, proti Plzni byl na ledě vidět, připsal si třetí asistenci v sezoně. Jenže v proměňování tutovek by dostal za pět. Za stavu 3:1 nedal samostatný únik, čtyři minuty před koncem selhal v přesilovce sám před brankou.