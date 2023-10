Plzeňské znovuzrození. Obrat v Boleslavi dokonal Zámorského hopík. Tohle nás nakopne, věří

Frustrace na jedné straně, obrovská euforie na té druhé. „Hoší, ty vo*e. Když nevíš co, tak vystřel,“ smál se při odchodu do kabin Zámorský. „Tohle známé hokejové pravidlo se teď potvrdilo,“ vykládal už při rozhovoru s novináři. Právě 31letý obránce totiž dokonal obrat nenápadnou bekhendovou žabičkou od modré čáry, která skočila těsně před Růžičkou a zapadla do sítě.

„Byl to takový hopík, asi chytnul rýhu a přeskočil gólmana. Štěstíčko, ani jsem nepočítal, že by to mohl být gól,“ radoval se Zámorský. Přitom se Západočechy to vypadalo v průběhu duelu všelijak.

Mladá Boleslav - Plzeň 3:4 (58. Zámorský)

Kvůli četným faulům, když se dvakrát provinil i klíčový hostující bek, prohrávali už 0:3. „Věděli jsme, že Boleslav má dobré přesilovky. Dostali jsme nějaké góly, ale hraje se 60 minut. Pořád jsem věřil. Měl jsem nové nože a sám jsem se cítil výborně. Chyby jsme napravili,“ ocenil.

Nejdřív nachystal přesilovkovou trefu pro Söderlunda, pak jeho nahození tečoval Rekonen. Srovnat dokázal Holešinský a Zámorský zmiňovaným hopíkem rozhodl. „Byl to těžký průběh, ale ukázali jsme, že věříme i za takového skóre. Cestou domů bude veselo,“ culil se.

Důležité zákroky za zdánlivě rozhodnutého stavu předvedl Dominik Pavlát. „Gólmani jsou perfektní, oba nás drží. To je naše jistota, že moc branek nedostaneme,“ chválil Zámorský. Škoda ovšem má problém branky dávat. Vždyť doteď jich dala 16 za devět zápasů. Vedení dalo týmu ultimátum, které skončilo čtvrteční porážkou s Brnem. Trenéři Petr Kořínek s Františkem Bombicem přesto důvěru dostali.

„Trenéři jsou super. připravují nás parádně. To, že jsme nedávali góly, nezmění nikdo na střídačce. Je to o nás na ledě. Kouči svou práci dělají skvěle. Když ji tak budeme dělat i my, bude to dobré,“ věří Zámorský.

Mladá Boleslav - Plzeň, Pavlát vychytal Lantošiho

Ne, v Plzni si po jedné upachtěné výhře nemůžou prozpěvovat. V tabulce sice přeskočili Boleslav i Kladno, ale předvedená hra měla k ideálu daleko. Hrubky v rozehrávce, nedůslednosti v obraně, málo vypracovaných šancí, dost faulů.