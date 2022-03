Další past na Kacetla. Nečekaný odraz puku mu vzal čtvrtou nulu v play off v řadě

Kacetl zastavil o víkendu 48 vítkovických střel, nestačil na jedinou. Čtvrté čisté konto v řadě v play off mu vzal nešťastný odraz puku, za kterým se třinecký brankář vydal za branku, ovšem černá guma z rohu zamířila před bránu. A tam ji do sítě uklidil Rob Flick a srovnal na 1:1.

Na šťastné vyrovnání Flicka z 50. minuty naštěstí pro Kacetla stihl za čtyři minuty zareagovat kapitán Třince Petr Vrána, snadný gól si tak třinecký brankář vyčítal úplně nemusel. „Byl to smolný odraz, Ondra to nečekal. Možná vyjel o něco dříve a takhle nešikovně se to odrazilo. Stává se to, ale určitě byl hodně rád, že jsme dali druhý gól a urvali to," pousmál se Vrána.