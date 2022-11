Daňo puk do branky nedostal, gól ale vstřelil. Technický. Ještě, že toho brankáře odklidili, smál se

„Je to poprvé v životě, že se mi stalo, že mi rozhodčí uznali takový technický gól. Ještě štěstí, že toho brankáře uklidili na střídačku, jinak by možná zase gól nebyl," smál se 27letý Slovák.

Třinec i díky dvěma gólům Daniela Voženílka porazil Hradec Králové 4:1 a posunul se na třetí příčku extraligové tabulky.

Na Hradec jste vlétli a v úvodních dvou minutách jste dali dva góly. Byly rozhodující?

Myslím si, že ano. V prvních třech střídáních jsme dali dva góly, což se nám v této sezoně ještě nepodařilo. Od toho momentu jsme byli trochu klidnější a měli ze hry daleko více, než soupeř. Byl to od nás dobrý výkon, jen v závěru jsme si to trochu zkomplikovali těmi vyloučeními, ale ubránili jsme to, a to bylo podstatné.

Vždy se říká, že je potřeba na soupeře vletět, ale tentokrát tomu tak opravdu z vaší strany bylo. Hradec se nemohl dlouho dostat z pásma a mohli jste dát těch gólů i více, že?

Sám jsem byl z toho nástupu překvapený (smích). Asi jsme se dobře vyspali a tím, že byl se hrálo tak brzo, jsme byli nabuzení. Většina z nás nebyla ráno na ledě, takže jsme byli připraveni na začátek a vyšlo nám to super.

Třikrát bylo ve hře video. Neovlivnilo utkání až příliš?

Ani si nepamatuju, aby tolikrát rozhodčí konzultovali některé situace na videu. Ale byly tam sporné momenty a když to není jasné na ledě, je potřeba si to jít zkontrolovat a komunikovat s videorozhodčím. Trochu to některé chlapce na střídačce vyhodilo z tempa, ale dostali jsme se do něj znovu a hráli jsme dobrý zápas.

To první zkoumání na videu po střele Lalancetta v přesilovce bylo dlouhé. Bylo důležité, že kontaktní gól neplatil?

Byl by to možná úplně jiný zápas. Videorozhodčí to naštěstí posoudil tak, že překážel gólmanovi, takže jsme to přivítali. Zbytek oslabení ještě pak ubránili a byl to důležitý moment.

Dříve se góly do posunuté branky neuznávaly. Nyní už ano. Co tomu říkáte?

Myslím, že je to dobře pro hokej. Když nepadne ten puk tam, kde je ta posunutá branka a projde brankovou čárou v tom rozmezí, kde by ta branka reálně byla, tak je to v pořádku. Nevidím v tom problém. Je to tak nastavené i v NHL a za mě je to dobře.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Miloš Roman z Třince, Radek Pilař z Hradce Králové a Filip Pavlík z Hradce KrálovéFoto : Vladimír Pryček, ČTK

Předpokládám, že ani s uznáním technického gólu nebudete mít dnes problém, že?

(smích) Nemám. Když hráč zabrání čistému gólu, tak je správné to rozhodnutí. Je to lepší než dát soupeři nějakou přesilovku, v níž gól nemusí padnout. Když jde hráč sám na bránu je to na 99,9 procent gól, tak je to správné. A já jsem za to dnes rád.

Hradec to po špatném začátku zkusil rozproudit emocemi, bylo těžké udržet nervy, protože pár náběhů na šarvátky tam bylo?

Já jsem se dnes udržel, takže dobře (smích). Myslím, že jsme to zvládli fajn, chtěli zkusit něco jiné, nešlo jim to v té hře, protože jsme byli fakt aktivní a dobře jsme bránili výsledek. Trochu do nás strkali, ale to je pro ně typické. Jsem vděčný že jsme to ustáli a dobojovali jsme to.

Jednou jste se tam ale sápal po Jakubu Lvovi před vaší brankou, ne?

Byl tam souboj před brankou, kde jsem dostal krosček přes ruky. Tak jsem ho chytil za dres a on chtěl hned moje vyloučení. Ale nic z toho nebylo a rozešli jsme se v dobrém.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Daniel Voženílek se postaral o dvě branky třineckých hokejistůFoto : Vladimír Pryček, ČTK

Na konci jste hráli dlouho v oslabení, jak těžké bylo to ustát?

Vždy je to těžké, když vedete o dva góly a mají v přesilovce příležitost dát gól, kterým by se dostali do kontaktu. Zkusili i hru bez brankáře, naštěstí jsme to ubránili. Martin Marinčin tam měl dva skvělé bloky. Klobouk dolů před ním, i před kluky, kteří tam zrovna byli. Nemáme v oslabení nejlepší statistiky, ale dnes jsme to, až na ten jeden gól do posunuté branky, zvládli dobře.

Poprvé odvolali brankáře už sedm a půl minuty před koncem třetiny, čekal jste podobný tah?

Osobně jsem to nečekal, ale neměli co ztratit. Byl to o tři góly, měli pětiminutovou přesilovku a potřebovali něco změnit, udělat průvan v našem pásmu. Protože do té doby jsme to bránili dobře. Ale nás to nerozhodilo, i když dali gól, dobojovali jsme to do konce.

Vyhráli jste počtvrté za sebou, už jste v pohodě z minulých sezon?

Jsme na dobré vlně, v přestávce jsme oddychli a vrátili se v dobrém rozpoložení. Věřím že i ten další zápas (v úterý proti Olomouci) nám vyjde. Ale bude to náročný duel, je třeba si dobře oddychnout a být připravený.

