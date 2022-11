Děsivý úvod zničil Kometu! Třinec jede, výhry slaví Kladno, Vary i Olomouc

Fantastický vstup do utkání měli třinečtí hokejisté proti Hradci Králové. Než se hosté mohli pořádně seznámit s ledem ve Werk Areně, prohrávali po 94 sekundách hry díky trefám Voženílka a Chmielewského už o dvě branky.

Šokovaný Mountfield sice dokázal dalšímu přídělu branek do konce třetiny zabránit, přesně v polovině utkání však Voženílek podruhé překonal hradeckého Růžičku a zvýšil už na 3:0 pro Oceláře.

To už bylo moc na Dominika Furcha, kterého v brance vystřídal Marek Čiliak. Ani on však neudržel čisté konto dlouho. O třetí úder do už tak dost narušeného sebevědomí moravského týmu se postaral Sukel´ a Chemici tak vedli po dvou třetinách 3:0.