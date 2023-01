Debutoval v reprezentaci s Blümelem, teď se vrací do extraligy zachránit kariéru

„Stalo se to v situaci, když jsem do Pardubic vstoupil. Těch věcí bylo hodně a to byla rána pod pás, kdy jsme začali ty kroky dělat, klub měl hodně problematických věcí, a když se posouváte a najednou vylezete o tři schody a teď dostanete ťafku dolů, tak to bylo neslučitelné," vzpomíná Dědek.

Nakonec se však přiklání k druhé šanci pro 27letého forvarda, který dosud hrál za celek Indy Fuel v americké ECHL, kde se na něj nevztahoval dopingový trest. Do sestavy Dynama by se měl vrátit v druhé polovině ledna. „Věřím, že Pardubicím to vrátí, protože tam prostě to srdce je a je to další střípek, který kabina potřebuje. Honza Mandát byl výborný do oslabení, navíc umí dát gól, padne do střely, nechává tam všechno, prostě výborný hráč," míní šéf Dynama.