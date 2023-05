Dědek: Potřebujeme trenéra na 120 procent! Je to jako v manželství, někdy je lepší se rozejít

Rulíkův odchod působí pro řadu lidí jako blesk z čistého nebe. Proč se vaše cesty rozešly?

Je to poměrné jednouché. Máme nějakou dlouhodobou vizi a není tajemstvím, že pana Varaďu jsem oslovil už po konci předešlé sezony. Tehdy ale nebyl pro spolupráci prostor, takže jsme šli dál a domluvili jsme se s Radimem Rulíkem. Nicméně bych pro to měl jedno přirovnání.

Jaké?

Je to jako v manželství. Když se neshodnete, jak dál, je lepší se rozejít. My jsme se s Radimem rozešli dohodou, to se stává i v manželství. Poděkovali jsme mu, odvedl klus práce. My ale chceme trenéra, který se nám bude věnovat na 120 procent.

Tím narážíte na Rulíkovo působení u reprezentační dvacítky...

Není žádným tajemstvím, že u ní dál chce být, má nějaké ambice. Zásadní navíc je, že chce zůstat bydlet doma. Nás ale čeká těžká sezona - i se Spengler Cupem a Ligou mistrů - a my chceme trenéra, který bude bydlet v Pardubicích a pracovat pro klub na 120 procent.

To jste ještě před necelým týdnem nevěděl? V rozhovoru pro MF DNES jste prohlásil, že změny na lavičce nejsou na pořadu dne...

Prostě jsme se neshodli na koncepci, jak dál. Ten článek vyšel v pondělí. Zase bych si pomohl tím manželstvím. V pátek si rozumíte, pak ale přijde víkend, něco se stane a řeknete si, že dál už to nejde. Někdo chce děti, někdo ne. To je srozumitelné. Prostě nastanou okolnosti, které vás nutí udělat určitý krok, abyste se posunuli dál.

Neměli jste být trpělivější?

Tady je mraky chytrých lidí, kteří říkají a píšou, že nejsme trpěliví. Vždyť my ale jsme trpěliví! Víme, co chceme, máme nějakou vizi a koncepci. Potřebujeme být ve shodě s trenérem, který nás zastupuje (v zápasech). O tom to je.

V onom rozhovoru jste si zároveň postěžoval, že přestože jste Rulíkovi a jeho asistentům mnohokrát říkal, ať něco udělají s nefungujícími přesilovkami, ke změně nedošlo...

Speciální formace a zejména přesilovky nás provázely celou sezonu, nedařily se nám. V jejich využití jsme byli až okolo desátého místa a s tím prostě nemůžeme uspět. Chtělo to s přesilovkami pracovat daleko víc. Před sezonou jsme trenérům slíbili, že jim do toho nebudeme mluvit. Já jim řekl svůj názor, ale nenařizoval, co mají dělat.

Opravdu?

Jestli si lidi myslí, že to majitel dělá, tak já teda ne. A dělat to nebudu. Při hodnocení si ale své účty předložíme. A to víte, že mě mrzí, že šlo zrovna o stou sezonu od založení klubu, která už se nebude nikdy opakovat. Umím prohrávat, ale mrzí mě, že jsme nevyužili tu šanci. Vím, že fanoušci jsou spokojení, že se po 11 letech udělala medaile, získal se pohár pro vítěze základní části a Pardubice jsou zpátky nahoře. Mně tam ale chybí něco navíc. Ta shoda v koncepci o dlouhodobé práci.

Donesly se k vám zvěsti, že by Radim Rulík mohl zamířit do Sparty?

Slyšel jsem o tom. Samozřejmě mu to přeju. Pokud do Sparty půjde, nemám s tím žádný problém, i když to zatím beru jako spekulaci.

Jak náročná byla jednání s Václavem Varaďou?