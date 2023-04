Dej čekal na gól šest let, naposled se trefil ještě za Hradec. Doma to bude těžké, varuje

V play off jste se naposledy trefil ještě při své poslední sezoně v hradeckém dresu. Věděl jste to vůbec?

Když to říkáte, tak to asi bude pravda. Já se na tyhle věci absolutně nedívám. Soustředili jsme se na to, abychom zápas zvládli. Potřebovali jsme ho vyhrát na sto procent. Góly mě potěšily, ale stejně je jedno, kdo je dá. Hlavní je týmová výhra.

👌 Dominik Lakatoš našel ve skvělé pozici Rastislava Deje a ten otevřel skóre zápasu! #TELH #MHKVIT pic.twitter.com/Dz07bmyyyP — Tipsport extraliga (@telhcz) April 9, 2023

Při obou gólech jste zužitkoval výborné přihrávky spoluhráčů.

Při první trefě Gewi (Petr Gewiese) dobře zavřel mantinel a Laky (Dominik Lakatoš) mi to poslal z první před branku přesně na hokejku. Při druhé situaci jsme hráli přesilovku. Kluci to zahráli výborně. Buky (Roberts Bukarts) počkal, dal mi žabičku a naštěstí to Machovskému propadlo do branky.

Bylo klíčové, že jste poprvé v sérii odskočili na rozdíl dvou branek?

Asi ano. Hradec teda hrál pořád výborně, ale my jsme byli fakt parádně obětaví. Skákali jsme do střel. Navíc nás podpořil výtečným výkonem gólman. Lukáš Klimeš zachytal úplně fantasticky. Měli jsme hluchou pasáž na konci druhé třetiny, ale zachránil nás. A pak už jsme to ve třetí části umlátili. Stáhli jsme se dozadu a čekali na brejky. Jsem moc rád, že jsme jeden zápas venku urvali.

Nicméně bylo překvapení, že přednost dostal Klimeš. Pro vás v poli se nic neměnilo?

Ne, Aleš nás drží celou sezonu, ale Lukáš vždy chytá výborně, když naskočí. Byli jsme pod tlakem, ale udýchal to. Máme velmi dobrou brankářskou dvojici. O tom hokej je.

Tři předchozí zápasy jste prohráli. Snažili jste se tentokrát dělat věci před utkáním a při něm jinak?

Popravdě vůbec. Soustředili jsme se jen na nebližší střídání. Nic zásadního jsme neměnili. Jen jsme si řekli, že dáme do zápasu všechno. Protože série je hokejově vyrovnaná, to nás žene dopředu.

Rastislav Dej má dnes nabito ostrými, zařídil i druhý gól zápasu! 🔥 #TELH #MHKVIT pic.twitter.com/SLs02w82IW — Tipsport extraliga (@telhcz) April 9, 2023

A vracíte se do Ostravar Arény. Jak obtížné bude ještě semifinále zdramatizovat?