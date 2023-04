Už hrozilo, že nebude žádné „příště“. Ale hráči se nepodělali, ocenil vítkovický kouč Holaň

Konec sezony nebyl daleko. Vítkovičtí hokejisté ale díky vítězství 2:1 v Hradci Králové snížili stav semifinále na 1:3 a vrátili sérii zpátky do Ostravy. Trenér Miloš Holaň si tak pořádně oddychl. „Zrovna myslím na to, abych se uklidnil, než budu něco říkat. Ale to k tomu patří. Je to obrovský adrenalin, spousta emocí,“ vykládal už uvolněně v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Foto: David Taneček, ČTK Trenér Vítkovic Miloš Holaň během čtvrtého utkání série s Hradcem Králové.