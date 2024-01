Dej mi gólovou hokejku, zařval na kustoda. Dostal ji a pak dal za 29 vteřin dvě branky. Karma, řekl

„Pro Víta je to vzpruha. Na kustoda zařval, ať mu dá gólovou hokejku, a on s ní za dvě střídání vstřelil dvě branky,“ usmíval se po utkání karlovarský asistent trenéra Vojtěch Šik.

Byl to jeho 90. zápas v extralize, zatím nejpovedenější, a symbolicky přišel v Litvínově. Když se ve třetí třetině během 29 vteřin dvakrát trefil, hned si vzpomněl na první mač sezony ve zdejší hale. „Tehdy jsem tady během 20 sekund dostal dva góly v jednom střídání. Asi mi to karma vrátila, ale nechci ji urazit.“

I tehdy v listopadu Energie vedla 3:0, jenže pak ho ztratila 3:6. Teď znovu šla do rychlého náskoku, Litvínov snížil a tlačil. „Určitě jsme to v hlavách trochu měli. Tenkrát jsme si utkání nechali trestuhodně utéct. Někdy vzadu to tam bylo, ale snažili jsme se na ten propadák nemyslet a ani jsme si ho v šatně nepřipomínali,“ říkal Jiskra. „Když jsme jeden gól inkasovali, nezhroutili jsme se z toho. Celý zápas jsme vydrželi hrát naši hru, jednoduchou, poctivou směrem dozadu. Udělali jsme všechno, abychom zápas dovedli do vítězného konce.“