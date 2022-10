Děsivý moment v Pardubicích. Dotchin v bezvědomí, na ledě nosítka, z nemocnice přišla úleva

„Podle prvních zpráv by to nemělo být nic vážného. Ale v ten moment to musí být nepříjemné pro všechny, i pro pardubické kluky. Já jsem tu situaci neviděl, mám to ve špatném úhlu, díval jsem se až na záběry po zápase. Zdá se nám, že tam hráč Pardubic skáče, asi to mohl být taky faul," prohlásil na pozápasové tiskové konferenci po prohře 2:6 kladenský kouč Otakar Vejvoda s tím, že Dotchin po svém odvezení z ledu začal komunikovat s lékařem.