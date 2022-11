Litvínovští prožili vstup do utkání z říše snů. Už po 16 sekundách je poslal do vedení po bekhendovém zakončení Kudrna poté, co mu puk za záda brněnských zadáků prostrčil Abdul. Uběhlo jen dalších 38 sekund a domácí slavili další gól, když zakončujícímu Zdráhalovi připravil puk nahrávkou od zadního hrazení jako na stříbrném podnosu Stránský. Tím také skončilo účinkování hostujícího gólmana Furcha, nahradil ho Čiliak.