Díry v ledu? Kluby šetří na chlazení, myslí si expert ČT

Podle Pospíšila – a není to ojedinělý pohled – za mizernou kvalitou ledu na tuzemských zimácích stojí drahé energie. Kluby ve snaze šetřit snižují výkon chlazení, což může představovat desítky tisíc korun měsíčně na fakturách. „Stáhnete chlazení, vrchní část ledu povolí a změkne. Ve chvíli, kdy se blíží zápas, tak zase na chlazení přidají a ono to přemrzne. Když se pak v tom místě do toho opře brusle, tak to praskne," myslí si Pospíšil.