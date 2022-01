Dlouhé čekání ukončil Dolejš výhrou. Řekněte trenérovi, ať mě tam zase šoupne, smál se gólman Vítkovic

„Vyhráli jsme, je to krása! Čekal jsem fakt dlouho a hodně jsem se do brány těšil. I když jsem věděl, že to po tak dlouhé době nebude snadné. Snažil jsme se klukům co nejvíce pomoct a totéž oni udělali pro mě," svěřoval se Dolejš, jenž extraligový zápas chytal naposledy 30. prosince, kdy v Mladé Boleslavi (2:5) střídal Stezku po první třetině a třech obdržených gólech.

Poslední celý zápas v extralize absolvoval Dolejš v polovině října v Hradci Králové (2:4). Mezi tím vystřídal v první lize Šumperk a Havířov. „Není to pro mě úplně snadná sezona. Šel jsem do ní s nadějí, že bych mohl dostat velký prostor a paradoxně chytám nejméně za celou dobu, co ve Vítkovicích jsem. Opravdu těžké. Ale týmu se daří, Alda chytá parádně, takže je to takové fňukání na špatném místě," vykládal po čtvrtém kompletně odchytaném utkání v sezoně 27letý brankář Vítkovic.

Na domácí led se Dolejš v této sezoně dostal úplně poprvé. Dlouhou pauzu ale rychle vydýchal a proti Kladnu několikrát udržel těsný náskok. Třikrát nedovolil skórovat Tomáši Plekancovi, který pokaždé pláchl v oslabení vítkovické defenzívě.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Matyáš Filip z Kladna, brankář Daniel Dolejš a Patrik Koch z Vítkovic.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Těší mě, že jsme z těch nájezdů nedostali gól. Tomáš Plekanec je skvělý hráč a střelec. Ale měl jsme dobrou nápovědu. Před utkáním mi dával rady Rosťa Marosz, který v Kladně hrál. Jaké byly, ale nepovím. Prostě jsem se snažil být trpělivě soustředný," culil se Dolejš.

Vítkovičtí od 23. minuty drželi nad předposledním týmem tabulky jednobrankový náskok, který vytvořil v přesilovce tečí Lakatošovy střílené přihrávky Jan Hruška. Vedení ale neudrželi, protože nulu domácímu brankáři střelou od modré čáry nedopřál kladenský obránce Jacob Dotchin.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Lukáš Kovář z Vítkovic a Jaromír Pytlík z Kladna.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

V prodloužení rozhodl o výhře Marosz a Vítkovice porazily Kladno potřetí v sezoně 2:1. „Těžký zápas, skoro jako v play off. Ale nedivím se. Po covidu a pěti dní bez tréninku nám ke konci docházela šťáva. Musím ocenit Ďolíka (Dolejše), který odchytal fantastický zápas," řekl trenér Ostravanů Miloš Holaň. „Aleš (Stezka) dostal teď dvakrát šest gólů, což je hodně. I Ďolík musí ukázat, že je dobrý brankář. Zhostil se šance velice dobře a za to mu patří velký dík," dodal Holaň.