Oceláře stále táhne nestárnoucí Martin Růžička: Pořád mám v sobě oheň

A cenné je i to, že každou sezonu sbíráte kolem bodu na zápas. Jak to děláte?

(usměje se) Není to jednoduché. Klíčové jsou tři věci. Výborní spoluhráči a důvěra trenérů. Obojí v Třinci mám. A samozřejmě zásadní je i moje příprava a práce. Za ta léta už jsem nasbíral zkušenosti, abych věděl, jak se v létě nachystat a mohl z toho v zimě co nejvíc těžit.

Ještě ve čtvrtek jsem ji cítil. Měli jsme dostat možnost se zápasem něco udělat, ale nedostali jsme ji. Za stejný zákrok jsem za stejný zákrok vyloučený ve druhé třetině, ale minutu a půl před koncem se nepískal. Bůhví, jak by duel dopadl. Ale už to nechci řešit. Respektuju, že jsem dostal pokutu.

Stoprocentně. Pořád v sobě mám oheň. To je nejdůležitější. Chci týmu co nejvíc pomoct. Zvolnit rozhodně neplánuju. Jakmile ucítím, že zápal uhasíná, na hokej se vykašlu a pověsím brusle na hřebík.

Bylo by to krásné. Strávil jsem tu už skoro 11 let a zažil jsem tu hromadu úspěchů. Rád bych skončil tady. A co bude potom, uvidím. Při dlouhých cestách autobusem přemýšlím, čemu se budu věnovat po kariéře. Ale zatím rozhodnutý nejsem. Chvílemi mám pocit, že už se nebudu chtít u hokeje vůbec pohybovat, o pár týdnů později se zase moje myšlenky o 180 stupňů otočí. Chci hlavně dělat to, co mě baví.