Drsné vzpomínky na draft NHL. Informace byly jen ze zakázaného radia, vzpomíná obránce

V současnosti je informace okamžitě na internetu, přestup je otázkou pár telefonátů. Jenže do roku 1989 bylo všechno jinak. Země z tehdejšího socialistického tábora dělila od západního světa „železná opona". S odchody sportovců do „kapitalistické ciziny" to bylo složité. Reprezentanti mohli odejít až po třicítce, jednoduché to ale stejně nebylo. Aby přestoupil do NHL talentovaný mladík? Nemyslitelné.

„Draftovaných moc nebylo, protože kluby NHL nevěděly, jestli hráče vůbec dostanou. Po třicítce mohli hráči odejít, tak ty kluby draftovaly, ale s juniory to byl prostě risk. Kluby se bály, že vyhodí kolo draftu," líčí Kučera. „Takže to moje pořadí bylo ještě slušný," směje se a přizná, že mu o tom, že byl draftovaný, řekl někdo ze známých. „Občas jsme doma poslouchali Hlas Ameriky, ale ne denně."

Večírky v NHL? Když se dobře hrálo, nikdo to neřešil. Vzpomínka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Když pak vyrazil se Spartou nebo s národním týmem do ciziny, došlo ke kontaktům s lidmi, kteří hráče informovali o možnostech. „Ale zástupci Chicaga to nebyli, po draftu nebyli moc aktivní. Ti se ozvali až před revolucí," vzpomíná hokejista.

Po titulech se Spartou přišel podpis se Slavií. Fanoušek zapálil jeho dres. Vzpomínka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Situaci měl o to složitější, že jeho bratr Vojtěch v roce 1986 emigroval. „Jel se Spartou v srpnu do Německa a zůstal tam. Kdybych tam byl také, nejspíš bychom tam zůstali spolu. Jenže já byl v té době s reprezentací ve Finsku. To mělo dohodu se Sovětským svazem, takže tam se nezůstávalo. To by člověk musel okamžitě na trajekt a odjet do Švédska," uvědomuje si František Kučera.

Pamětníky téhle doby musí zákonitě napadnout, že bratrova emigrace musela sourozenci pořádně zkomplikovat hokejové plány. Tak hrozné to ale nebylo. „Vrátil jsem se domů. Možná to byla i klika, ale nejbližší šampionáty dvacítek byly na Slovensku a pak v Moskvě. Nebylo to tak hrozný, že by mě zařízli," přiznává nyní pětapadesátiletý bývalý reprezentant.

V čem se liší současná Sparta od té devadesátkové? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„I se Spartou mě pustili do Německa. Tam se za mě ale prý postavil trenér Pavel Wohl. Ten mi hodně fandil, byl to bourák a moc na něj se spoluhráči vzpomínáme. Pod jeho vedením to byly ve Spartě nádherné roky," dodává.