Duel trápících se týmů urvala Olomouc. Proher je už příliš, stát se může cokoliv, ví plzeňský kouč

„Bylo to neskutečně vydřené. Jsme strašně rádi, že máme tři body. Vítězství, když se tolik nedaří, je mnohdy cennější, než když to jde samo. Snad nám do dalších zápasů pomůže,“ prohlásil s úlevou asistent domácího trenéra Róbert Petrovický

Hanáci měli od začátku více ze hry, sami se však brzdili zbytečnými fauly, za které je sudí vylučovali. „Trápí nás to delší dobu. Začalo to bitkami na Spartě, teď to pokračovalo hloupými zákroky. Nesmíme takto hrát. Musíme si to vyříkat a začít fungovat jinak. Při hře pět na pět hrajeme dobře,“ mínil útočník Aron Chmielewski.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Olomouc - Plzeň, hitVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Plzeň se sice prosadila až při třetí početní výhodě, ale vedla 1:0 a byla na dobré cestě. Jenže stejně jako minule s Kladnem vedení neudržela a domácí ještě před odchodem do kabin otočili na 2:1. „Podařilo se nám využít chybiček, které soupeř udělal. Samozřejmě k tomu potřebujete i štěstí, a to jsme tentokrát měli,“ podotkl Petrovický.

Na 3:1 pak zvýšil ve 22. minutě Chmielewski, který se v extralize za Kohouty trefil vůbec poprvé. „Čekání bylo dlouhé, takže z ramen to trochu spadlo. Třeba to teď půjde lépe. Vím, proč jsem do týmu přišel, a že se tady ode mně góly čekají,“ prohlásil polský hokejista, jenž na Hanou přišel z mistrovského Třince.

Před premiérovou trefou čekal, co udělá centr jeho lajny Macuh. „Kdyby nekopl puk směrem na bránu, obránce by na mě vystoupil a já bych si nemohl najet do středu. On to udělal, já se tam dostal, rychle vypálil a naštěstí to vyšlo,“ popsal gólovou situaci.

Uklidnění to ovšem Kohoutům nepřineslo. Plzeň krátce před druhou sirénou po rychlém brejku snížila a ve třetí třetině, hlavně v jejím závěru, kdy hrála přes dvě a půl minuty power play, to bylo drama. Domácí ale tři body uhájili.

„Myslím, že strach o výsledek tam nebyl. Hosté však hráli velmi dobře na puku. Měli jsme navíc ve hře nějaká okénka a to by se nám stávat nemělo. Soupeř byl několikrát skoro sám před bránou na stranách. Takže dřina,“ věděl Petrovický.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Olomouc inkasuje v duelu s Plzní.

Zároveň žehral na nepovedené přesilovky. Hanáci v dosavadních osmi zápasech využili jen jedinou, a to ještě pět na tři. „Pracujeme na nich každý den. Hokej je nevyzpytatelný. Někdy prostě trvá, než se v nich gólově prosadíte. Je třeba to zjednodušit, vzít to na sebe. jedna, dvě přihrávky, střela. Je to o tom, dostat to rychle tam,“ dodal.

„V přesilovkách máme opravdu tristní bilanci. Štve mě to a myslím, že více kluků. Snažíme se nevěšet hlavu. Věřím, že najdeme správný recept, konečně to tam padne a odrazíme se od toho,“ přidal svůj pohled Chmielewski.

V táboře Plzně byla nálada na bodu mrazu. „Ve třetí třetině jsme tlačili, měli šance, ale bohužel, vyrovnat se nám nepodařilo,“ uvedl viditelně zlomený plzeňský lodivod Petr Kořínek. Přiznal také, s ohledem na možné změny, které avizovalo na klubovém webu plzeňské vedení v případě další prohry, že jeho pozice není pevná.