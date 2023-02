Dukla se odvolá proti trestu za ovlivnění zápasů

Dosud posledním potrestaným klubem za snahu ovlivnit utkání nejvyšší soutěže byla v roce 2011 Olomouc. Hanáci dostali pokutu čtyři miliony korun a přišli o devět bodů v tabulce za to, že se před utkáním v květnu 2009 pokusili uplatit hráče Bohemians Praha částkou 300 000 korun. Olomouc by se v případě výhry dostala do Evropské ligy.