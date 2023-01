Emoce na jihu Čech! Pivo na ledě, Motor cítí křivdu: Sporné rozhodnutí, míní Valský

Jakub Valský se v nastaveném čase natlačil do brankoviště. Kotouč se po odrazech dostal mezi betony dezorientovaného gólmana Svobody. Jihočeský útočník si puku všimne a i s brankářem ho dotlačí do branky. Sudí hned rozpažují, na Valského se vrhne trojice plzeňských ochránců i Svoboda. Nejvíc to schytá od Jakuba Poura. Oba jsou vyloučení za bitku, forvard Motoru však navíc dostává dvojku za sekání brankáře.