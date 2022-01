Extraligové šachy. Liberec, Vítkovice a Kometa mimo, soupeři narychlo hledají náhradní řešení

Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla pro případy, že by nemoc covid-19 zasáhla do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů. V případě, že by se to nepodařilo, může nové termíny zápasů stanovit ředitel soutěže Josef Řezníček nebo sportovně-technická komise hokejového svazu.