Feťáci! Křičeli fandové Vítkovic a házeli na hokejisty Hradce psaníčka

„Jsem v Hradci nový, ale nějaká chorea jsem čekal na každém zápase. Přišlo to až tady,“ říkal střelec rozhodující branky Šťastný, který před touto sezonou přišel na východ Čech z Mladé Boleslavi. „Bylo to vyostřené, ale to se dalo čekat. Ovšem někdy je to za hranou, když třeba jdeme z ledu a pokřikují na nás věci… Ale když je to baví,“ nechtěl chování fanoušků Šťastný probírat do detailů.