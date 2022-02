Filippi pečetil výhru parádou. Bránil mě útočník, proto mi to tak dobře vyšlo, smál se

Viděl jste v obraně při čtvrté trefě skulinku?

Nebyl tam obránce, proto mi to tak dobře vyšlo. Myslím, že to byl střední útočník, kdo mi tam bránil. A my střední útočníci máme s bráněním malinko problémy, když budu mluvit za sebe. (usměje se) Je to samozřejmě lepší, když vyjde útočník na útočníka. A povedlo se mi to přesně tak, jak jsem plánoval. Pokryl jsem si puk, najel před brankáře, který promáchl a pak jsem už vlastně zasouval do prázdné brány.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Autor prvního gólu Jaroslav Vlach (uprostřed) se raduje se spoluhráči z Liberce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Svým druhým gólem jste pečetil celkem přesvědčivou výhru. Rozhodla už první třetina?

Troufnu si říct, že jsme hru celých šedesát minut kontrolovali a soupeře jsme do ničeho velkého nepustili. Jarda Pavelka to zavřel v bráně. My jsme nějaké šance využili a vyhráli. Už jsme potřebovali v uvozovkách malinko klidnější zápas.

V úterý jste triumfovali v Pardubicích těsně 2:1, hned v pátek vás čeká Plzeň. Jak vám nabitý program vyhovuje?

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Martin Faško-Rudáš z Liberce, Michal Plutnar a brankář Štěpán Lukeš oba z Karlových Varů.Foto : Radek Petrášek, ČTK

(chvilku přemýšlí) Ale jo! Když se hrají dva zápasy ve dvou dnech, je to samozřejmě složitější. Ale ráno máme dobrovolné rozbruslení ráno, každý se připraví, jak nejlépe umí. Všichni jsme profíci. Tak to je, nikdo s tím nic neudělá.

Alespoň jste po pěti zápasech venku hráli na vlastním ledě, těšili jste se už domů?

Venku jsme hráli hodně zápasů. Jsme rádi, že jsme nějaké body přivezli. Jak z Třince, tak z Pardubic se body moc nevozí. A na domácí zápas jsme se pochopitelně hodně těšili, na diváky. Jsme rádi, že se povedl.

Po uvolnění opatření mohlo přijít více než tisíc fanoušků. Jak jste si po delší době bouřlivější atmosféry užil?

Osobně fanoušky hodně vnímám. Je to tak trochu jiný sport, když není úplné ticho. Ale už před tím, když mohlo chodit tisíc diváků, to bylo malinko lepší. Samozřejmě však každý sportovec chce hrát před diváky. Jsme rádi, že je alespoň povolená poloviční kapacita.

Vyšvihli jste se na sedmé místo a na čtvrtou Plzeň ztrácíte před pátečním vzájemným zápasem jen šest bodů. Koukáte ještě na přímý postup do čtvrtfinále?