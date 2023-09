Finskému obrovi návrat do Boleslavi i přes gól zhořkl. Jako obránce zkoušel Michigan

V Bruslařském klubu už dobře ví, že z pozice beka se nebojí vyrazit dopředu. To teď Lintuniemi ukazuje i v Brně. „Je to můj styl,“ připustil 28letý rodák z Helsinek.

Dostával se do šancí, v závěru korigoval skóre, ve druhé třetině se dokonce pokusil o Michigan. Za brankou si nabral puk na čepel, ale k překonání gólmana Novotného mu kousek chyběl. „Bylo to blízko. Doufám, že už se mi brzo povede,“ vykládal.

Jinak však moc důvodů k radosti neměl. Z hry Komety muselo být hostujícím příznivcům do pláče. Například dvouminutová přesilovka pět na tři v poslední třetině přinesla jen totální zmar bez jediné šance. Naopak Středočeši využili hned čtyři početní výhody. „Znovu jsme nehráli dobře. Je to frustrující. Ale musíme zůstat pozitivní a snad to brzy prolomíme,“ doufá obránce.

Kometě nepomohl ani nečekaný konec trenéra Patrika Martince, který po třetí porážce rezignoval. „Vůbec jsme nevěděli, co se děje. Přišel v sobotu ráno do kabiny a oznámil nám to. Jsme z toho opaření. Byli jsme hozeni do vody a plaveme,“ postěžoval si kapitán Martin Zaťovič.