Finský útočník Rekonen bude hájit barvy Plzně i v příští sezoně

"Aleksi je poctivý a pracovitý kluk. Každý den potvrzuje, jaký je to makáč, který zároveň dokáže být i produktivní. Bylo to rychlé jednání, protože my i Aleksi jsme měli zájem, abychom se domluvili," uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.