Gazda se vrátil nahrávkou, ale porážkou. Náročné, obrovský rozdíl, říkal obránce zapůjčený do Motoru

Obránce s reprezentačnímu zkušenostmi si extraligu zahrál naposledy letos v únoru (doma s Třincem 1:4). V první lize letos v dresu Zlína v 21 zápasech vstřelil šest gólů a na dalších osm nahrál. „Rozdíl mezi první ligou a extraligou je obrovský. Bylo to náročné. Se Zlínem jsme jezdili do Vítkovic hodinu a půl, teď skoro půl dne," smál se Gazda.

„Vítal jsem tu nabídku všemi deseti. Jsem v ideálním věku, potřebuju hrát. Je to zatím na měsíc, uvidíme, co bude dál. Jsem rád za každý zápas v extralize," svěřoval se Gazda, pro něhož bylo utkání na ledě Vítkovic 198. v extralize. A připsal si 56. extraligový bod (24+32). „Nehlásili mi nahrávku, ale říkal jsem si, že bych ji mohl mít. Ale kdybychom začali třemi body, bylo by to lepší," povzdychl si Gazda.