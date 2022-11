Pardubice znovu vítězně, slaví Sparta, Kladno i Vítkovice. Budějovice jsou poslední

Po bezbrankové první třetině zápasu mezi Karlovými Vary a Pardubicemi se jako první dostali ke slovu hosté, když se v přesilové hře prosadil Tomáš Zohorna. Do konce prostřední části zdvojnásobil náskok extraligového lídra Říčka.

Vítkovičtí hokejisté měli vstup do zápasu proti Českým Budějovicím výborný. Bukarts a Fridrich zajistili favoritovi dvoubrankové vedení, hosté stihli díky Strnadovi korigovat. Ridera si však ještě do konce první třetiny vzala po Chlánově zásahu dvoubrankový náskok zpět.

Prostřední část ale patřila Motoru. Šenkeřík a Pech srovnali stav po dvou třetinách na 3:3. Ani to Jihočechům nakonec na body nestačilo. V 48. minutě rozhodl o vítězství Slezanů 4:3 Gewiese a poslal České Budějovice na dno extraligové tabulky.

Úřadující šampioni na vyrovnání čekali deset minut, když se v přesilové hře prosadil Růžička. Více branek do konce normální hrací doby nepadlo, o bod navíc pro Oceláře se tak postaral 21 sekund po začátku prodloužení Marcinko.

A i prostřední část patřila domácím. Znovu Kubík a švédský forvard Brodecki zajistili Kladnu pohodlný náskok 5:1. Skóre uzavřel v závěrečné třetině Nahodil, na vítězství Rytířů 5:2 to však již nic změnit nemohlo.

Brno vstoupilo do zápasu proti Mladé Boleslavi lépe, když ho v 5. minutě poslal do vedení finský útočník Strömberg. To však bylo ze strany Moravanů vše.