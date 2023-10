Gazdu těší, že mu to padá. Zajímá mě ale hlavně tým, chci v tabulce výš, tvrdí obránce Komety

Ještě nikdy. (úsměv). Moc mě těší, že mi to takhle padá. Jenže pro mě nejsou osobní statistiky zase tolik důležité. Vždycky mě zajímá hlavně to, jak si vedeme jako tým. S tím zdaleka tak spokojený být nemůžu. Rád bych Kometu viděl výš než na deváté příčce. Ale věřím, že budeme dál stoupat tabulkou.

Čekal jsem, že to bude horší. Přes léto jsem se ale snažil nachystat co nejlíp. Makal jsem na sobě. Teď se snad ta práce z předsezonní přípravy vyplácí.

Netroufám si říct, jestli je silná. Každopádně se v Kometě cítím velmi komfortně. Mrzí mě jen nepovedený vstup do sezony. Bohužel jsme prohráli úvodní čtyři utkání. Těch bodů, co jsme rozdali, bylo zpočátku příliš.

Vzpomněl jsem si na to, že i ve Zlíně jsme poslední dobou vstupovali do sezony špatně. Nejen před rokem v první lize, ale i předtím v extralize. Pro mě to proto nebylo nic nového. Tlak na mužstvo byl značný a nálada dost napnutá. Vždyť Kometa je velkoklub, který má pokaždé vysoké ambice. Já se ovšem octl v pozici, kterou jsem už z minulosti dobře znal. Věděl jsem, že cesta z toho ven spočívá výhradně v poctivé práci a víře ve vlastní schopnosti. Což se potvrdilo.

Rozhodně. Neměli jsme žádné indicie, že se k něčemu takovému chystá. Bylo to ale jeho rozhodnutí, které jsme museli respektovat. Příliš se to v kabině neřešilo, stejně jsme to nemohli ovlivnit. My jsme od toho, abychom hráli a podávali co nejlepší výkony.