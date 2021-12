GLOSA: Zlínští hokejisté se zvedají. A Jágrovi a spol. naskakují vrásky

Co se přihodilo? Zlíňanům výrazně pomohla předchozí reprezentační pauza. Moravské mužstvo se během ní dalo dohromady. A hlavně přivedlo kýžené posily. Lotyši Mamčics a Zabusovs, Rus Michasjonok či Kanaďan Mallet, který přišel z Komety výměnou za nepříliš produktivního Zbořila, do týmu velmi dobře zapadli. Nyní už zdaleka stoprocentně neplatí, že klub spoléhá hlavně na zlínské patrioty.

Není se co divit. S výjimkou Malleta jsou zahraniční borci stále teprve na počátku hokejové kariéry. V české extralize chtějí dokázat, že byli z KHL odloženi neprávem. Hrají o svoje jméno i možné příští angažmá. A případný sestup s Berany by znamenal i pro ně velký škraloup, byť by pak ve Zlíně už v první lize téměř jistě nepokračovali.

A mohla by mít i pikantní závěr. Pokud by Berani Kladno skutečně přeskočili, není vyloučené, že by v baráži narazili na ambiciózní Vsetín, který patří k favoritům první ligy. O level níž by si tak mohli blízcí rivalové zopakovat finálové souboje o extraligový trůn z jara 1995 a 1999. To by baráž dostala pořádný říz. O tom ale zatím ve Zlíně nyní zcela jistě nepřemýšlejí.