Gól do šatny při její přesilovce s Duklou zacloumal, vycítil kladenský Hlava

Vítězové využili dvě přesilovky, prosadili se i v oslabení a hned dva jejich hráči, Adam Kubík a Nicolas Hlava, měli shodnou bilanci 2+1. „Nejdůležitější je, že máme první bod do série, i když jsme dost drsně poznali, jak Jihlava hrozí z brejku a že nesmíme ztrácet puky. Z toho nám dávala góly, což je něco, co nesmíme už příště dovolit, ale nakonec jsme uměli potrestat i chyby Dukly," tvrdil kladenský kouč David Čermák.

„Trochu jsme nevěděli, co s námi provede čtyřicet dnů pauzy, takže tam byl i jistý respekt, ale myslím, že od prvního střídání bylo znát, že jsme dobře potrénovali a šli do toho naplno," říkal Kubík, jenž se už v 6. minutě postaral o využití hned první přesilovky. „Tam jsme zaspali, přitom z videa známe kladenský vzorec na přesilovku," litoval jihlavský útočník Josef Skořepa.

Také svou druhou trefu v zápase zapsal Kubík při početní výhodě v čase 54:29 po akci, která začala u padesátiletého Jaromíra Jágra. „Žukov je vynikající brankář, ale když se před něj budeme tlačit a clonit, aby hůř viděl, tak se mohou i v dalších zápasech ujmout teče podobně jako dnes," uvažoval útočník Rytířů. „Únavu z prvoligového play off jsme se snažili vyjezdit a nějak eliminovat, přitom se mi zdálo, že Kladno mělo lehčí nohy a my se chvílemi možná až moc báli, co s námi provede," naznačil kapitán Dukly Skořepa.