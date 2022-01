Gól před koncem třetiny? Pro nás jako kopanec do zubů, tvrdil olomoucký obránce Dujsík

„Se Spartou to nebylo podle našich představ. Chtěli jsme navázat na předchozí výhru v Mladé Boleslavi, ale dopadlo to přesně naopak. Soupeř byl jasně lepší. Neplnili jsme základní věci. Dělali jsme fauly, z přesilovek jsme pak dostávali góly. Jediné, co mohu, je poděkovat fanouškům za to, že zůstali do konce," kroutil hlavou obránce Hanáků Tomáš Dujsík.

Hodně litoval prvního gólu, který Hanáci inkasovali 11 sekund před koncem první třetiny právě z přesilovky. „Na videu jsme se dívali, jak to hrají. Soustu hráčů tam ale byla strašně nízko, většinou se odtud nestřílí, nečekali jsme to, zřejmě ani Braňo Konrád v bráně. Obrovská škoda. Ten gól byl jako kopanec do zubů! Možná by se zápas vyvíjel jinak," věděl.

Jak ze svízelné situace ven? „Pracujeme na tom, všechno rozebíráme. Nevím. Asi se vrátit k základům. Padat prostě po hubě. Tak to možná zlomíme," míní.

Bilance posledních zápasů je ovšem varující. „Prohry přibývají, a to je nepříjemné. Chceme hrát play-off, ale takovým způsobem, jak jsme to předvedli proti Spartě, to rozhodně nepůjde. Věřil jsem, že výhra z Mladé Boleslavi nás nakopne. Byl to tam složitý duel, nápor na nervy a my ho zvládli. Jenže místo, abychom šli nahoru, nás to teď srazilo. Snad v úterý z Plzně nějaké body zase dovezeme," doufá devětadvacetiletý zadák.