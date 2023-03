Gólová oslava budí vášně. Nedivím se, že se radoval, hájí kanonýra mladý reprezentant

Před třiceti lety by podobnou věc asi nikdo neřešil, teď je z toho ale velké haló. Když hokejový útočník Vítkovic ukončil gólem sezonu Kometě Brno ve čtvrtfinále play off, tryskala z něj radost. Co na tom, že za Kometu dlouho hrál a slavil s ní úspěchy. Fanoušci se vztekali, měli pocit, že je to dvojnásobná zrada. V poslední době se totiž hráči, kteří skórují proti svému bývalému klubu, často odmítají radovat a slaví jen spoluhráči. „Za mě je normální, že se raduješ. Poslal svůj tým do semifinále play off, to by se radoval každý," tvrdí v pořadu Příklep obránce Kladna Jiří Ticháček.

Mueller otevřel diskusi. Má se hráč radovat z gólu proti bývalému týmu? Debata v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Martin Kézr, šéfredaktor Sport.cz je nadšený z toho, jaké příběhy letošní play off přináší. „Tyhle věci miluju, příběhy, jako je ten Muellerův snad ani nejdou vymyslet. Brno už ho nechce, nebo na něj nemá. Tak si hráče pořídí Vítkovice. Oba týmy se potkají v play off a on dává rozdílové góly. Pak rozhodne rozhodující zápas v prodloužení jedinou využitou přesilovkou. A na trestné lavici je Petr Holík, který s ním hrál. Neuvěřitelné, to přináší jen play off," vypráví nadšeně zkušený novinář. Mueller se radoval. I když v Kometě zažil krásné časy, nedokázal ukrotit emoce a klíčovou trefu slavil. „Když dal před lety Jelínek v Budějovicích gól Spartě, říkal, že to bylo těžké, ale prostě to byl gól. Neslavení je trend poslední doby," naráží Kézr na to, že Muellerova oslava podráždila tábor brněnské Komety. Příklep s obráncem Kladna a stříbrné dvacítky Jiřím Ticháčkem Mladý kladenský bek nevidí na počínání hokejisty nic zvláštního. „V Brně něco prožil, to mu nikdo nebere, má na klub hezké vzpomínky. Ale teď přece hraje za Vítkovice a chce s nimi vyhrávat a dosáhnout největšího úspěchu. Když už se to takhle sešlo, nedivím se, že se radoval. V té situaci by slavil každý," myslí si Ticháček. Při dotazu, zda by se sám radoval, kdyby dal jednou v budoucnu jako soupeř gól „svému" Kladnu, se zlehka pousměje. „Já moc gólů nedávám, ale kdyby se to stalo, asi bych se radoval." Tipsport extraliga PŘÍKLEP: Z kabiny Kladna. Talent prozrazuje, jak je to s tykáním Jágrovi či Plekancovi