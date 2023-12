Hanáci po Kometě zdolali doma i Liberec. Rozhodl skvělý Konrád

„S ohledem na sestavu, ve které jsme nastoupili, to pro nás dnes bylo nesmírně těžké. O to cennější body pro nás jsou,“ pochvaloval si asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický.

Do zápasu ale Hanáci dobře nevstoupili. Liberec se už ve 3. minutě ujal vedení, když se po dlouhé době trefil jeho kapitán Michal Birner. „Jsem rád, že jsem se konečně zase prosadil. Na druhé straně, nijak jsem si nebral, že mi to nelepí. Má role v týmu je teď jiná. Střelecky to táhnou jiní. A nakonec ten můj gól stejně k ničemu nebyl,“ procedil mezi zuby viditelně nakvašený liberecký útočník. „Olomouc byla agresivnější, důraznější, rychlejší, šla si tvrdě za vítězstvím a prahla po něm více než my,“ podotkl vzápětí.