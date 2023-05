Hlavaj novou posilou Plzně, do Boleslavi se vrácí Růžička a Skalický. Budějovice oznámily novou pětici hokejistů

"Samuel je mladý, perspektivní gólman, který se chce v kariéře posunout zase o krok dále. Jedná se o velkého gólmana, který je zároveň šikovný na hokejce. Věříme, že se bude u nás chtít porvat o svou pozici," uvedl generální manažer a jednatel Plzně Martin Straka.

Hlavaj působil ve Slovanu Bratislava poslední dva ročníky. Předtím strávil 193 cm vysoký brankář tři roky v Severní Americe, kde nejdříve chytal v USHL za Lincoln a pak dvě sezony v další juniorské QMHL za Sherbrooke.

"Samuela jsme si vyhlédli na doporučení a sledoval jsem pak jeho zápasy. Zaujal mě tím, že je vysoký, ale zároveň se v brankovišti velice dobře pohybuje. Má dobrou rozehrávku a je silný na hokejce," doplnil trenér gólmanů Rudolf Pejchar.

✍️ 1️⃣ | HC Škoda Plzeň představuje svou novou první tvář. Je jí mladý reprezentační gólman Slovenska Samuel Hlavaj. 💪 Tisková zpráva 👉 https://t.co/9CEtFSMJ4K pic.twitter.com/me1FsNgJW0 — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) May 1, 2023

Sázet bude Plzeň na mladé gólmany. Pavlátovi, který se připravoval s reprezentací před MS v Rize a Tampere, je 23 let. "Jsem rád, že pracuji s mladými brankáři. Je s nimi jednodušší práce. Oba se o tu roli musí porvat. Kdo bude lepší, bude chytat," podotkl Pejchar.

Hlavaj v uplynulé sezoně odchytal za Slovan v základní části slovenské extraligy 18 zápasů s průměrem 2,55, s úspěšností zákroků 91,57 procenta a jednou udržel čisté konto. V play off měl v jednom utkání průměr 3,10 a úspěšnost 90 procent.

"Měl jsem již dlouho v hlavě, že bych chtěl odejít ze Slovenska do lepšího angažmá. Zvažoval jsem více nabídek, ale ta plzeňská se mi líbila nejvíce. Cítil jsem, že Plzeň má velký zájem. Navíc je tu skvělé zázemí, hezké město a velkou roli hrál i Rudolf Pejchar, který tu dělá trenéra brankářů," řekl.

Hokejisty Mladé Boleslavi posílil Pyrochta, vracejí se Růžička a Skalický

Obránce Filip Pyrochta ze švédského celku Lulea HF posílil hokejisty Mladé Boleslavi. Do Bruslařského klubu se také vrací po roce stráveném v Hradci Králové a Pardubicích brankář Jan Růžička a po třech letech slovenský útočník Pavol Skalický, který dva roky byl v Lukko Rauma a v minulé sezoně pokračoval ve finské lize v TPS Turku.

Již dříve klub oznámil příchody Američana Zacha Osburna z Michalovců, dalšího beka Jana Štibingera z Liberce a útočníky Fina Mattiho Järvinena z Hämeenlinny a Filipa Suchého z Plzně.

Prvním květnem hlásíme tři přírůstky do našeho A týmu. Jsou jimi brankář Jan RŮŽIČKA, obránce Filip PYROCHTA a útočník Pavol SKALICKÝ 🤩 📲 https://t.co/OzOyGhn02Y pic.twitter.com/elZaDxG0ky — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) May 1, 2023

Šestadvacetiletý Pyrochta, bývalý hráč Liberce, Komety Brno a Vítkovic, se vrací do extraligy po dvou letech, během nichž působil nejdříve ve finském celku SaiPa Lappeenranta a loni v únoru přestoupil do Luley. V jejím dresu si v uplynulé sezoně připsal v 62 zápasech švédské ligy včetně play off osm bodů (3+5). Zahrál si i finále Ligy mistrů, v němž Lulea prohrála s Tapparou Tampere 2:3.

"Filip je šikovný a velmi dobře bruslící hokejista. Myslím, že dvouletá severská štace mu hodně dala a že si tam zvedl sebevědomí. Možná to úplně nevypadá, ale Filip umí být velmi produktivní a já věřím, že nám hodně pomůže v přesilovkách," řekl klubovému webu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Martin Ševc. V extralize má Pyrochta na kontě 209 utkání a 56 bodů (10+46). V sezoně hrál také na farmách Nashvillu v Milwaukee v AHL a v celku Atlanta Gladiators v ECHL.

O rok starší Skalický působil v Mladé Boleslavi v letech 2018 až 2020 a v extralize ze 112 utkání nasbíral 73 bodů (27+46). Za tři roky ve finské lize zaznamenal ve 168 utkáních 98 bodů (45+43). Má tři tituly ve slovenské extralize: jeden s Košicemi a dva s Banskou Bystricí. V dresu Slovanu Bratislava si zahrál KHL.

"Je to charakterově výborný kluk, který je skvěle silově vybaven, což by nám mělo přinést důraz na obou stranách kluziště. A v jeho případě taky samozřejmě počítáme s góly," podotkl Ševc.

Šestadvacetiletý Růžička chytal s výjimkou minulé sezony v extralize výhradně v mateřské Mladé Boleslavi. Ve 38 zápasech má průměr 2,38, úspěšnost zákroků 91,27 procenta a sedmkrát udržel čisté konto.

"Nemá cenu si něco nalhávat, Honza za sebou nemá úplně povedenou sezonu a je si toho dobře vědom i on sám. Je to ale kluk s výborným charakterem a tím pádem vím, že na tom bude chtít maximálně zamakat a věci změnit. Všichni tady ho dobře známe a víme, že má na mnohem víc. Věříme, že budeme oporou my jemu i on nám," uvedl Ševc.

Na pozici kondičního trenéra v Mladé Boleslavi končí po čtyřech sezonách Ondřej Ježek a nahradil jej Michael Obrtel. "Pozice kondičního trenéra je tak trochu nevděčná, protože veškerou svou činnost odvádí vlastně na pozadí a málokdy je dostatečně oceněná. Přitom v posledních letech jsme těžili z velké části právě z Ondrovy práce," dodal Ševc.

Hokejisty Českých Budějovic posílí Ordoš, Kubík, Harris, Beránek a Doudera

Dres hokejistů extraligových Českých Budějovic budou v příští sezoně oblékat útočníci Jan Ordoš, Adam Kubík, Martin Beránek, Brant Harris a obránce Milan Doudera. Jihočeši o smlouvách s pěticí posil informovali na klubovém webu. Všichni se upsali na dva roky, součástí smluv Beránka, Harrise a Doudery je ještě možnost roční opce.

Šestadvacetiletý Ordoš byl dosud v domácí nejvyšší soutěži věrný barvám Liberce, s nímž získal v roce 2016 mistrovský titul a v letech 2017 a 2019 extraligové stříbro. Útočník s reprezentačními zkušenostmi se pod Ještěd vrátil i po sezoně 2020/21, kterou strávil ve švédském Oskarshamnu. V posledním ročníku nastoupil Ordoš do 48 utkání základní části a připsal si 29 bodů za 16 branek a 13 asistencí, byl druhým nejlepším střelcem Bílých Tygrů. Za 10 startů v play off nebodoval.

O dva roky mladší Kubík hrál extraligu za Hradec Králové a Kladno, v jehož dresu odehrál i poslední dvě sezony mezi elitou a v obou byl nejlepším střelcem Rytířů. Za poslední ročník nastoupil Kubík do 44 zápasů dlouhodobé fáze a zaznamenal 36 bodů (16+20). Ve čtyřech duelech baráže proti Zlínu přidal branku a nahrávku.

Máme tu 1. květen a s ním i spoustu novinek ohledně kádru Motoru! 🤩https://t.co/2zhNdmMgvL pic.twitter.com/TiKLJf0BGo — HC Motor České Budějovice (@HC_Motor) May 1, 2023

Dvaadvacetiletý Beránek se vrací do mateřského klubu, s nímž před rokem získal bronz, po sezoně strávené v Mladé Boleslavi a Plzni. Za 32 utkání v dresu Bruslařů nastřádal pět bodů (3+2), v barvách Indiánů pak stihl ve 14 startech včetně předkola play off gól a asistenci.

Třiatřicetiletý Kanaďan Harris, jenž má zkušenosti i ze zámořské AHL, EBEL ligy či druhé nejvyšší švédské soutěže, strávil poslední sezony v bratislavském Slovanu a loni s ním získal titul. V každém ze tří ročníků ve slovenské metropoli měl průměr více než bodu na zápas. V tom uplynulém si za 48 duelů základní části připsal 56 bodů (29+27), v šesti utkáních play off přidal šest (3+3).

Třicetiletý Doudera odešel v roce 2014 z Kladna do Třince a během mimořádně úspěšného období slavil s Oceláři čtyřy tituly, včetně toho posledního, který Slezané vybojovali v pátek po finálové výhře nad Hradcem Králové. Doudera, na jehož kontě je i 43 reprezentačních startů a účast na mistrovství světa (2016), k tomu přispěl 12 body (2+10) ve 47 zápasech základní části, v play off měl za 22 utkání jednu nahrávku.

Již dříve Jihočeši avizovali příchody posil do obrany Pavla Pýchy, Davida Šticha či Michala Gulašiho.

Slovenský obránce Zeleňák bude působit ve Vítkovicích

Slovenský hokejový obránce Vojtech Zeleňák, který v minulé sezoně působil v prvoligovém Frýdku-Místku, je nově hráčem extraligových Vítkovic. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Košic, který měří 196 centimetrů a váží 101 kilogramů, podepsal v Ostravě roční smlouvu s opcí.

"Vojtech Zeleňák je mladý bek, vysoký, urostlý, díky čemu umí hrát dobře do těla a nemusí se bát fyzické hry. Je to hráč, který má potenciál a my věříme, že jej u nás ve Vítkovicích rozvine a bude se mu u nás co nejvíce dařit," řekl klubovému webu sportovní ředitel Roman Šimíček.

🆕 | 1. května se otevírá trh s hráči a my vám představujeme první novou tvář v našem týmu! Vítkovice získaly slovenského zadáka Vojtecha Zeleňáka! Dvoumetrový a stokilový pořízek přichází z Frýdku-Místku, v minulé sezoně nastoupil i za Třinec https://t.co/oRDyMJgdQA — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) May 1, 2023

Zeleňák si v uplynulé sezoně za Frýdek-Místek připsal ve 47 zápasech sedm bodů za dvě branky a pět asistencí.V první lize hrál i za Litoměřice, Benátky nad Jizerou a Jihlavu a v 92 duelech nasbíral 13 bodů (3+10). V tomto ročníku nastoupil v šesti duelech v Lize mistrů za Třinec, ale v extralize se v dresu mistra neobjevil.

Z Košic odešel v 15 letech do Přerova a po jedné sezoně se stěhoval do pražské Sparty. Ve slovenské extralize hrál nejdříve za slovenskou dvacítku a potom i za Zvolen, Košice, Michalovce a Trenčín. Krátce nastupoval také za celek Bratislava Capitals v mezinárodní rakouské ICEHL.

Hokejisty Popradu povede český trenér Totter, zamířil k nim z Prostějova

Novým trenérem hokejistů Popradu se stal Aleš Totter. Klub, který v probíhajícím ročníku slovenské extraligy vypadl v předkole play off, o příchodu jednapadesátiletého českého kouče informoval na webu.