Hlavaj ukradl zápas, ale předvedl i kuriózní „faul“. Rozhodčí mají vždycky pravdu, culí se

Západočeši tak šli na minutu do tří, což Hradec bleskově potrestal. Ani tenhle moment se však neobešel bez kontroverzí. Hlavaj neudržel Blainovu ránu a kotouč se snažil schovat pod lapačku. Důrazný Okuliar ho však přetlačil a dorval puk do sítě. Domácí protesty byly marné. „Asi regulérní branka, nejspíš jsem neměl celý puk zakrytý. Byla to taková přetlačovaná mezi mojí rukavicí a jeho hokejkou. On byl nakonec silnější,“ uznal rodák z Martina.