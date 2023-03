Hokej dvou poločasů na Spartě, Pražané se klepali až do konce. Smrdělo to vyrovnáním, věděl Růžička

„Nakonec to fakt smrdělo tím, že jsme mohli dát i třetí gól. Jenže to bychom asi chtěli moc. Polovinu zápasu jsme vůbec nehráli dobře. Celkově jsme to nebyli my, sami jsme si ten zápas udělali těžký," věděl útočník hostů Martin Růžička, jenž přesilovkovým gólem snižoval ve 44. minutě na 1:3.

Všeobecně se očekávalo, že Třinec bude tradičně skvěle bránit střední pásmo, s čímž by Sparta mohla mít problémy. Té však nahrál poměrně rychlý gól Safina z 12. minuty, na který o 174 vteřin později navázal Vauhkonen.

Olavi Vauhkonen využil přesilovou hru a Sparta jde do dvougólového trháku! 💥🏒 #SPATRI #TELH pic.twitter.com/sXFHGM4rXE — Tipsport extraliga (@telhcz) March 19, 2023

A najednou z toho byl ofenzivní hokej, neboť Oceláři věděli, že pouhá defenziva už je jim k ničemu. Šancí si vytvořili na několik zápasů, včetně čtyř sólových úniků na gólmana Jakuba Kováře. Gól z nich nedali jediný...

Sparta se nezastavuje! 🚨 Pavel Kousal si najel na kruh pro vhazování a přesnou střelou překonal Marka Mazance! ✅ #SPATRI #TELH pic.twitter.com/Tjm2SD4SHW — Tipsport extraliga (@telhcz) March 19, 2023

„To se nesmí stávat. Kuba je hlavní strůjce našeho vítězství. Hlavně ve třetí třetině nás podržel. Musíme mu víc pomoct, aby nás nemusel tolikrát zachraňovat," věděl útočník domácích Pavel Kousal, jehož gól na 3:0 se nakonec ukázal jako rozhodující.

„Musíme si vzít ponaučení a hrát celý zápas stejně. Nejde si myslet, že když vedeme 3:0, je hotovo a stačí nám to odbránit. Zapracujeme na tom," slibuje Kousal před pondělním druhým pokračováním série.

„Třinec sice ze zkušeností z posledních tří titulů ví, jak hrát play off, ale bude to o nás. Ne o nich," upozorňuje Kousal, jehož těší, že gól je schopná dát ve Spartě kterákoliv ze čtyř formací. V neděli zařídili dvě trefy hráči ze čtvrté řady, on sám nastupuje v té třetí.