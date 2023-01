HOKEJ ONLINE: Drama na Spartě! Pardubice zvládly derby. Litvínov exceloval. Vítkovice, Boleslav a Vary se radují

V Budějovicích se jako první prosadili hosté po trefě švédského útočníka Ludwiga Blomstranda, na jeho gól ale ještě do odchodu do šaten zareagoval Valský. Krátce po startu druhého dějství skóre otočil Percy. Do šaten před druhou pauzou a na 3:1 zvyšoval Vondrka a Plzeň zareagovala ve 43. minutě gólem Schleisse. Utkání muselo rozhodnout prodloužení, v něm se znovu prosadil Schleiss.