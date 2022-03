HOKEJ ONLINE: Drama pokračuje přídavkem, Bílí Tygři se vzpouzejí Spartě. Motor už je v semifinále

Hokejisté Českých Budějovic postupují do semifinále play off extraligy, dnes porazili Pardubice 4:3 a uzavřeli stav série na 4:1. Bílí Tygři nastoupili od 19:00 na Spartě, stav je 4:4, postup Pražanů se tak komplikuje, jde se do přídavku. Online na Sport.cz.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Sparťanský útočník Miroslav Forman bojuje před libereckou brankou.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

