HOKEJ ONLINE: Hráči Brna a Liberce si dnes můžou zajistit postup do čtvrtfinále

Hokejisté Brna a Liberce dnes budou mít šanci zajistit si ve čtvrtých zápasech předkola postup do čtvrtfinále play off extraligy. Kometa v sobotu po dvou domácích výhrách nevyužila první možnost posunout se do další části soutěže na ledě Mladé Boleslavi, Bílí Tygři si po nerozhodném úvodu na severu Čech vybojovali první mečbol v Plzni.

Foto: Václav Šálek, ČTK Hráči Komety se radují z gólu. Zleva Jan Ščotka, autor gólu Tomáš Kundrátek, Petr Holík a Luboš Horký.Foto : Václav Šálek, ČTK