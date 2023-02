HOKEJ ONLINE: Pardubice vyhrály základní část. Kladno je i přes Jágrův gól zase na dně

"V posledních třech utkáních s Třincem to je vždycky o remíze. V naší situaci, ve které jsme, si bodů navíc extrémně vážíme. Zvlášť s takovým soupeřem. Bohužel vstup do utkání byl jednoznačně v režii hostů, hrál velice jednoduchý, účelný, řekl bych play off hokej. A my absolutně nedokázali reagovat. Zlepšeným výkonem jsme si řekli za plichtu," řekl kouč Litvínova Karel Mlejnek.