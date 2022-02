HOKEJ ONLINE: Sparta jede, Motoru dává druhý gól! Liberec vede nad Vary

Dnešní zápas v Praze bude prvním ze dvou, které Sparťané zařadili do již tradiční akce Sparta vzdává hold. Letos se uskuteční potřinácté a za celou dobu trvání projektu bylo vybráno přes 3,1 milionu korun. Druhý duel spadající do této akce je páteční domácí souboj s Olomouci. Domácí nastoupí do utkání ve speciálních maskáčových dresech, které půjdou následně do dražby.