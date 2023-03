HOKEJ ONLINE: Startuje čtvrtfinále play off. Do akce jdou dva nejlepší týmy základní části

Pardubice v základní části potvrdily předsezonní odhady a splnily roli největšího favorita. Do čtvrtfinále vstoupí po dvoutýdenní pauze, Olomouc se mezitím rozehrála v předkole proti Karlovým Varům, které vyřadila 3:1 na zápasy. Mezi nejlepší čtyřku ale Kohouti prošli naposledy v sezoně 1993/94 - v prvním ročníku samostatné české soutěže tehdy postoupili dokonce až do finále. A v něm porazili - s ohledem na aktuální sérii symbolicky - Pardubice.

Volno po skončení základní části měly i Vítkovice, naopak Kometa musela projít předkolem, ve kterém zdolala 3:1 Mladou Boleslav. „Čekáme těžký souboj. Každá série bude těžká. Je to už boj osmi nejlepších mužstev a každý soupeř má svou kvalitu. Každý zápas bude na krev, jak už to v play off bývá," citoval web hokej.cz trenéra Vítkovic Miloše Holaně.